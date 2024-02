Essen: Anwohner überrascht Kellereinbrecher - Fotofahndung

45326 E-Altenessen: Am 2. Januar überraschte ein Anwohner einen Kellereinbrecher in der 'Kleinen Hammerstraße'. Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos nach Zeugen, die bei der Identifizierung des Unbekannten helfen können.

Gegen 7:15 Uhr ging ein 30-jähriger Essener in die Waschküche des Mehrfamilienhauses. In den Kellerräumen traf er überraschenderweise auf einen unbekannten Mann. Der Fremde stieß den Essener unvermittelt zur Seite und bedrohte ihn mit einem Messer. Um den Einbrecher an der Flucht zu hindern, schloss der 30-Jährige die Kellertür und hielt diese zu. Dann alarmierte er die Polizei.

Noch bevor die ersten Streifenwagen am Einsatzort eintrafen, gelang dem Unbekannten die Flucht durch einen Hinterausgang. Zuvor gelang es dem Essener noch, Fotos von dem Kellereinbrecher zu machen. Unter dem folgenden Link können Sie die Fotos abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/126318

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können. Bitte melden Sie sich für Hinweise unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell