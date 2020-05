Essen: Angestellter schnappt mutmaßlichen Zigaretten-Dieb

Essen (ots) - 45359 E-Schönebeck: Ein Angestellter schnappte Dienstagabend (19. Mai), im Essener Stadtteil Schönebeck, einen mutmaßlichen Zigaretten-Dieb. Gegen 20 Uhr nahm der Mitarbeiter eines Discounters auf der Aktienstraße einen Mann ins Visier. Der Unbekannte hielt sich im Gang einer geschlossenen Kasse auf und steckte sich Zigaretten ein. Mit den Glimmstängeln flüchtete er schlagartig aus dem Laden. Der 28 Jahre alte Zeuge fackelte nicht lang und spurtete dem Langfinger hinterher. Der verlor seine gesamte Beute von über 30 Schachteln auf dem dortigen Kundenparkplatz. Als er sein Gleichgewicht verlor und stürzte, packte sein Verfolger zu. Bis zum Ankommen einer alarmierten Polizeistreife hielt er den Kriminellen in Schach. Die Beamten nahmen den wohnungslosen Mann vorläufig fest. Die Nacht verbrachte er hinter verschlossener Tür im Polizeigewahrsam. Der 39-Jährige fiel schon in mehreren NRW-Städten auf, als er sich die Taschen mit Diebesgut vollmachte. Zudem besteht gegen ihn eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe wegen Diebstahls. Er wird dem Haftrichter vorgeführt. Im Moment ist es denkbar, dass der Festgenommene gemeinsam mit einem Komplizen vor Ort war. Kunden beobachteten zum Zeitpunkt seiner Flucht einen weiteren Mann, der ebenfalls wegrannte, aber entwischen konnte. Er soll zirka 1,75 bis 1,85 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahren alt sein. Er hat eine schlanke Figur und ein osteuropäisches Aussehen. Seine Haare sind dunkel. Bekleidet war er mit einem Hut, einem hellen Mantel und einer Jeans-Hose. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem zweiten Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 mit der Polizeibehörde in Verbindung zu setzen. / MUe.