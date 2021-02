Essen: Angeblicher Wasserrohrbruch verhilft Trickdieb zu Beute

Ein Trickdieb erbeutete Montagmorgen (15. Februar), im Essener Stadtteil Rüttenscheid, die Geldbörse einer Rentnerin. Gegen 12 Uhr stand ein Unbekannter vor der Wohnungstür einer älteren Dame auf der Moritzstraße. Es habe ein Wasserrohrbruch gegeben und er müsse jetzt alle Leitungen in der Wohnung überprüfen, so der Betrüger. Die 72-Jährige ließ den Mann in ihre Wohnung. Dort lief er von einem Zimmer zum nächsten. So flott, dass es für die Seniorin unmöglich war, ihm zu folgen und ihn im Auge zu halten. Mit der Geldbörse der Mieterin verschwand der Kriminelle aus dem Haus. Der Flüchtige ist zirka 30 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß. Er war dunkel bekleidet und soll südländisch aussehen. Hinweise an die Polizei Essen unter 0201/829-0. / MUe.

