Essen: Angebliche Techniker erbeuten Schmuck einer Seniorin - Zeugen gesucht45277 E-Überruhr-Holthausen:

Essen (ots) - 45277 E-Überruhr-Holthausen: Zwei angebliche Techniker erbeuteten Mittwochmittag (20. Mai) im Essener Stadtteil Überruhr-Holthausen den Schmuck einer Seniorin. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 13:50 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 90 Jahre alten Dame auf dem Schaffelhofer Weg. Zwei unbekannte Männer gaben sich ihr gegenüber als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft aus. Die Rentnerin nahm den Männern die Legende ab und ließ sie in ihre Wohnung. Hier fanden die Eindringlinge zunächst unbemerkt Schmuck. Mit den Wertgegenständen entkamen die Trickdiebe in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen trugen Schutzmasken und Handschuhe. Sie sollen zirka 30 bis 40 Jahre alt sein und sprachen akzentfrei Deutsch. Die Gesuchten sind unterschiedlich groß. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umkreis des Tatortes gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. / MUe.