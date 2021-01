Essen: Angebliche Spendensammlerin überlistet Seniorin

Gegen 12 Uhr klingelte eine Frau bei einer älteren Dame auf der Dresdener Straße. Unter dem Vorwand, für einen Zirkus Geld zu sammeln, gelangte die Unbekannte in die Wohnung der 83-Jährigen. In der Wohnung bat sie die Rentnerin um einen Zettel und einen Stift. Diesen Augenblick nutzte die Kriminelle, um Schmuck und Bargeld zu stehlen. Mit der Beute flüchtete sie in unbekannte Richtung.

Die flüchtige Deutsche soll zirka 60 Jahre alt und ungefähr 1,6 Meter groß sein. Sie hat kurze, dunkle Haare und eine korpulente Statur. Bekleidet war sie mit einer braun-roten Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

