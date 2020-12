Essen: Angebliche Bekannte erbeutet hohe Geldsumme

Gegen 12 Uhr klingelte das Telefon einer Seniorin. Eine Frau gab sich gegenüber der 86-Jährigen als Bekannte aus. Die Lügnerin setzte die ältere Dame sofort massiv unter Druck, indem sie ihr weismachte, bei einer Gerichtsverhandlung zu sein und dort schnell Bargeld zu benötigen. Das Geld holte ihre Anwältin ab, so die Anruferin. Die gutgläubige und hilfsbereite Rentnerin packte eine horrende Summe an Bargeld in eine Tasche. Zeitnah erschien die Pseudo-Verteidigerin am Mehrfamilienhaus. Mit wenigen Worten nahm sie die Beute in Empfang und verschwand.

Die Flüchtige hat dunkle Haare und trug einen Mundschutz. Die Frau am Telefon soll einen süddeutschen Dialekt gehabt haben.

Damit man keine Rückschlüsse auf die Identität der betrogenen Frau ziehen kann, ist die Tatortstraße hier bewusst nicht genannt.

Angaben zu der Täterin und/oder verdächtigen Fahrzeugbewegungen in der Umgebung, zwischen Töpferstraße und Werrastraße, können die Ermittler bei ihrer Arbeit unterstützen. Die Polizei Essen bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

