Essen: Ampelausfall führt zu Kollision auf der Altendorfer Straße - 7 Personen leicht und 9-Jährige schwer verletzt

Vermutlich aufgrund eines Ampelausfalls kollidierten am Samstagabend ein Nissan Qashqai und ein Smart fortwo im Kreuzungsbereich der Altendorfer Straße / Berthold-Beitz-Boulevard. Beim Unfall wurde eine 9-Jährige schwer und sieben weitere Personen leicht verletzt.

Am Samstagabend (8. Juli) gegen 19:45 Uhr befuhr eine 45-jährige Mülheimerin mit einem Nissan Qashqai die Altendorfer Straße in Fahrtrichtung Altendorf. An der Kreuzung zum Bert-hold-Beitz-Boulevard war zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage aufgrund eines technischen Defekts ausgefallen. Da die 45-Jährige durch die vorhandenen Verkehrszeichen Vorfahrt hatte, fuhr sie in den Kreuzungsbereich. Dort kam es zu einer Kollision mit dem von links kommenden smart fortwo einer 55-jährigen Essenerin. Sie war auf dem Berthold-Beitz-Boulevard in Fahrtrichtung Pferdebahnstraße unterwegs und hatte vermutlich die Vorfahrt missachtet.

Die 55-jährige Fahrerin des Smart wurde leicht verletzt. Die Nissan-Fahrerin hatte zum Unfallzeitpunkt ihre sechs Kinder im Auto. Darunter drei Jungs im Alter von 5, 10 und 11 Jahren und drei Mädchen im Alter von 3, 9 und 15 Jahren. Alle insgesamt acht Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Das 9-jährige Mädchen wurde schwer verletzt.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit./SoKo

