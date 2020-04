Essen: Am helllichten Tag stellen couragierte Zeugen einen mutmaßlichen Geschäftseinbrecher

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Am helllichten Tag stellten zwei couragierte Zeugen, am Samstagmorgen (18. April), einen mutmaßlichen Geschäftseinbrecher in der Essener Innenstadt. Gegen 9:30 Uhr hörte ein Fußgänger am Limbecker Platz das Klirren einer Scheibe. Als sich der 60-Jährige umschaute, rannte ein Mann aus einem Schuhgeschäft davon. Der Zeuge verfolgte den Flüchtenden. Auf dem Fluchtweg kam dem Verfolger ein weiterer Mann (46) zur Hilfe. Gemeinsam schaffte es das Duo, den mutmaßlichen Kriminellen am Flachsmarkt dingfest zu machen. Dieser hatte es auf Kleidung und Schuhe abgesehen. Ein Streifenteam nahm den 38 Jahre alten Mann vorläufig fest, dieser ist für die Polizei kein Unbekannter. Die Beute, einen Nothammer und ein Messer stellten die Beamten sicher. Die Nacht verbrachte der wohnungslose Tatverdächtige im Polizeigewahrsam. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen war er wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn läuft nach wie vor ein Strafverfahren. / MUe.