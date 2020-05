Essen: "Alter Schulkamerad Hans" in der Klemme - Trickbetrüger macht hohe Beute bei Seniorenpaar - Zeugen gesucht

Der Unbekannte hatte gegen 10:45 Uhr angerufen und sich bei der 80-jährigen Seniorin als alter Schulkamerad ihres Mannes vorgestellt. Er benötige sofort eine größere Menge Bargeld, um eine Immobilie bei einer Auktion zu ersteigern. Die arglose Frau packte Schmuck und Wertgegenstände in eine Tüte, welche kurze Zeit später von einer Unbekannten vor der Haustüre abgeholt werden sollte. Diese hielt der Seniorin ein Handy an, an welchem der vermeintliche "Hans" die Übergabe in die "richtigen Hände" bestätigte.

Als der 84-jährige Gatte kurz darauf nach Hause kam, stellte sich heraus, dass er keinen alten Schulkameraden namens Hans hat. Das Ehepaar verständigte deshalb sofort die Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Die unbekannte Frau ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, klein und mollig. Sie hatte eine helle Haut und trug eine rosa/lila Steppjacke, außerdem ein Tuch, bzw. eine enge Mütze und einen Mundschutz.

Zeugen, die Auffälliges im Bereich Langmannskamp/Tamperestraße/Holbeckshof beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

