Essen: Alleinunfall mit E-Scooter - Mann (24) schwerverletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Innenstadt: Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte am gestrigen Abend (2. September, 22:58 Uhr) ein 24-jähriger Baden-Württemberger am Berliner Platz mit einem E-Scooter. Durch den Sturz verletzte er sich schwer, sodass in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und dort weiter stationär behandelt wird. Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung liegen bisher nicht vor. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall mit dem E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0201/829-0 zu melden. /PaPe