Essen: Alleinunfall entpuppt sich als mutmaßliches KFZ-Rennen - Weißer Kleinwagen mit Essener Kennzeichen flüchtig

45276 E.-Steele/E.-Freisenbruch: In der Nacht zum Samstag (17. September) kam es auf der Bochumer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, dem zuvor ein Rennen mit einem bislang flüchtigen, weißen Kleinwagen vorausgegangen sein soll.

Gegen 2:45 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei ein Notruf wegen eines verunfallten PKW ein. Erst im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein weißer Kleinwagen mit Essener Kennzeichen in den Unfall verwickelt sein soll.

Den Polizeibeamten bot sich an der Stadtteilgrenze Steele/Freisenbruch ein großes Schadensbild. Die Unfallspur mit diversen Fahrzeugteilen erstreckte sich über circa 200 Meter entlang der Kurve im Bereich der Bushaltestelle Steele-Ost. Neben einem grauen, massiv beschädigten Mercedes AMG fanden die Beamten einen weiteren beschädigten, geparkten PKW, eine gänzlich ausgerissene Laterne sowie einen aus seiner Verankerung gerissenen Fahrradständer.

Auf dem Gehweg nahe der Bushaltestelle hatte sich eine größere Menschenmenge gebildet. Hier konnte der 19-jährige Fahrer (deutsch-libanesisch) des verunfallten Mercedes ausgemacht werden, welcher ansprechbar war. Er wirkte augenscheinlich leicht verletzt. Der Aufforderung einer Notärztin, sich vor Ort ärztlich behandeln zu lassen und in ein Krankenhaus zu fahren, lehnte der junge Mann ab. Er gab an, die Bochumer Landstraße in Richtung Steele befahren zu haben und mit einem weißen Kleinwagen zusammengestoßen zu sein.

Zeugen berichteten zudem, beide Fahrzeuge vor dem Unfall mit erhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen zu haben.

Der Mercedes sowie der Führerschein des 19-Jährigen wurden sichergestellt. Des Weiteren wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Die Bochumer Landstraße musste wegen der Unfallaufnahme und der Reinigung der Unfallstelle mehrere Stunden bis zum Vormittag gesperrt werden.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team, welches zur Unfallaufnahme vor Ort war, ermittelt unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen, weißen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell