Essen: Aggressive Ruhestörer beleidigen und attackieren Polizisten - zwei junge Männer in Gewahrsam

Essen (ots) - 45359 E.-Frintrop: In der Nacht von Samstag (1. Mai) auf Sonntag (2. Mai) gegen 3 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer lautstarken Ruhestörung aus einer Wohnung an der Frintroper Straße. Bereits bei ihrem Eintreffen konnten die Polizeibeamten die lautstarke Musik aus dem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses hören. Obwohl die Beamten sich deutlich zu erkennen gaben und an der Wohnungstür mehrfach klopften sowie schellten, wurde die Türe trotzdem nicht geöffnet.