Essen: Abschlussmeldung Fußballeinsatz RWE - RWA

45117 E.-Stadtgebiete: Nach dem Aufstieg von RWE haben bis zu 3000 Fans einen Marsch durch die Essener Innenstadt in Richtung Rüttenscheid vorgenommen. Hierbei entzündeten die Fans mehrfach Pyrotechnik u.a. am Rheinischen Platz, dem Tunnel an der Rathausgalerie und dem Helbingtunnel.

Im weiteren Verlauf kam es, neben dem Entzünden der Pyrotechnik, wegen der hohen Polizeipräsenz nur zu vereinzelten Straftaten, darunter jedoch auch Flaschenbewurf auf Einsatzkräfte. Es wurde kein Polizist verletzt.

Auch sonst sind der Polizei glücklicherweise keine Verletzten gemeldet worden.

Durch den Fanmarsch kam es zudem zeitweise zu Verkehrsstörungen.

Aktuell befinden sich die Fans zwischen der Giradetstraße und der Wittekindstraße. Hier bleiben die Sperrungen aufrechterhalten. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell