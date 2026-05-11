Essen: 87-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugenaufruf

Gegen 14:30 Uhr befuhr der 87-jährige Mülheimer die Fritz-Thyssen-Brücke in Fahrtrichtung Dümpten auf dem Radweg, als ihm eine männliche Person auf einem E-Scooter entgegenkam. Der Rollerfahrer fuhr so nah an dem 87-Jährigen vorbei, dass er ihn am Arm berührte und es zum Sturz des Radfahrers kam. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Styrum von der Örtlichkeit. Der 87-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, konnte nach ambulanter Versorgung jedoch wieder entlassen werden.