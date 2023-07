Essen: 87-jähriger Fußgänger durch Kollision mit PKW lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

LKW stürzt auf die Seite - BAB 40 für mehrere Stunden

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 40 in Fahrtrichtung Duisburg gerufen.