Essen: 87-jähriger BMW-Fahrer kollidiert mit mehreren geparkten PKW

Am Samstag (1. April) gegen 13:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass auf der Heckstraße ein PKW mit mehreren geparkten Fahrzeugen kollidiert sein soll.

Mehrere Zeugen gaben an, dass der Fahrer eines BMW 5er auf der Heckstraße zunächst in einer Parkbucht ein Verkehrszeichen touchiert habe. Anschließend habe der Fahrer stark beschleunigt und sei dann mit mehreren geparkten PKW kollidiert.

Ein Smart Fortwo wurde am Heck getroffen, so dass dieser sich um 90 Grad drehte und gegen die Hauswand einer Gaststätte geschoben wurde. Ein Opel Astra wurde an der Fahrerseite getroffen und gegen eine Laterne gedrückt, so dass diese umknickte. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zudem wurden ein Außenspiegel eines Ford C-Max und ein weiteres Verkehrszeichen beschädigt.

Die Heckstraße / Ecke Brückstraße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Feuerwehr war am Unfallort im Einsatz, um die Fahrbahn von ausgelaufenem Öl zu befreien.

Ein eingesetzter Notarzt brachte den 87-jährigen Fahrer des BMW vorsorglich in ein Krankenhaus. Der BMW und der Führerschein des Seniors wurden sichergestellt.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht./SoKo

