Essen: 86-jähriger Mann wegen Exhibitionismus und sexueller Übergriffe festgenommen - BAO Herkules ermittelt

Außerdem soll der 86-Jährige in dieser Woche mehrfach Kinder in Steele und Überruhr-Hinsel angesprochen haben. Dabei soll er Kindern sein Geschlechtsteil gezeigt oder sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wird der Tatverdächtige noch heute einem Haftrichter vorgeführt.