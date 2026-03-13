Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Essen: 86-jähriger Mann wegen Exhibitionismus und sexueller Übergriffe festgenommen - BAO Herkules ermittelt
Teilen:

Essen: 86-jähriger Mann wegen Exhibitionismus und sexueller Übergriffe festgenommen - BAO Herkules ermittelt

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Freitag, 13.03.2026 13:39

Anzeige

45276 E.-Steele/45277 E.-Überruhr-Hinsel: Heute Vormittag (13. März) wurde ein 86-jähriger Mann (deutsch) aus Überruhr festgenommen - er soll in den vergangenen Tagen mehrfach exhibitionistische Handlungen und sexuelle Übergriffe begangen haben.

Anzeige

Der 86-Jährige soll am vergangenen Wochenende in einem Pflegeheim in Überruhr-Hinsel Seniorinnen umarmt und im Intimbereich angefasst haben. Zudem soll der Mann im Außenbereich eines Pflegeheims in Steele eine Frau aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

Anzeige

Außerdem soll der 86-Jährige in dieser Woche mehrfach Kinder in Steele und Überruhr-Hinsel angesprochen haben. Dabei soll er Kindern sein Geschlechtsteil gezeigt oder sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wird der Tatverdächtige noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Anzeige

Zudem kam es in Überruhr-Hinsel heute Morgen (13. März) zu einem weiteren Fall, in dem zwei Kinder auf dem Schulweg von einem Mann angesprochen wurden. Auch hier konnte durch die BAO Herkules bereits ein Tatverdächtiger (65/deutsch) ermittelt werden./SyC

Anzeige

Rückfragen bitte an:

Anzeige

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Anzeige

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Anzeige

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Anzeige
Anzeige
Anzeige