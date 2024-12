Essen: 85-Jähriger auf bisher ungeklärte Weise in seiner Wohnung gestorben - Fotofahndung

45356 E.-Bochold:

Am 26. November wurde ein 85-Jähriger tot in seiner Wohnung in der Haus-Berge-Straße aufgefunden. Da die Todesumstände bislang nicht geklärt werden konnten, sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Gegen 15:00 Uhr riefen die Nachbarn des Mehrfamilienhauses in der Haus-Berge-Straße die Polizei, da sie sich um ihren Nachbarn sorgten, den sie seit Tagen nicht mehr gesehen hatten.

Als die Beamten die Wohnung des Betroffenen betraten, fanden sie einen leblosen Mann vor. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bei dem Mann handelte es sich um den 85-jährigen Bewohner. Die Todesumstände sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission.

Deswegen wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Der 85-Jährige wurde zuletzt am 23. November gegen 12:00 Uhr gesehen, als er das Haus (in der Nähe des Bahnhofs Bergeborbeck) verließ.

Wer kann Angaben zum Verbleib des 85-Jährigen zwischen dem 23. und 26. November machen? Ein Foto des Mannes finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/153996

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

