Essen: 84-jährige Fußgängerin von LKW erfasst und lebensgefährlich verletzt

45257 E.-Kupferdreh:

Am Mittwochvormittag (17. September) wurde eine 84-jährige Fußgängerin an der Prinz-Friedrich-Straße von einem LKW erfasst und überrollt. Die Seniorin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 11:30 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei über einen Verkehrsunfall an der Prinz-Friedrich-Straße informiert. Zeugen meldeten, dass ein LKW beim Anfahren eine Passantin erfasst und überrollt habe.

Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Da die Frau unter den Reifen des Fahrzeugs eingeklemmt war, musste sie von der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, der die lebensgefährlich verletzte Essenerin ins Krankenhaus brachte.

Die 82-jährige Begleiterin wurde leicht verletzt. Der 34-jährige Fahrer des LKW wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht, wo er sich derzeit immer noch befindet. Zahlreiche Augenzeugen und Ersthelfer erhielten vor Ort psychosoziale Unterstützung.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Kreuzung teilweise gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Ersthelfern bedanken, die die Verletzte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt haben. /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell