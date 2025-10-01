Essen: 84-jährige Fußgängerin von LKW erfasst und lebensgefährlich verletzt - 1. Folgemeldung - Seniorin erliegt ihren

45257 E.-Kupferdreh:

Am 17. September wurde eine 84-jährige Fußgängerin an der Prinz-Friedrich-Straße von einem LKW erfasst und überrollt. Die Essenerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Hier finden Sie die Ursprungsmeldung vom 18.09.2025:

https://essen.polizei.nrw/presse/84-jaehrige-fussgaengerin-von-lkw-erfasst-und-lebensgefaehrlich-verletzt

Die 84-Jährige ist gestern (30. September) im Krankenhaus verstorben. /SoKo

