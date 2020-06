Essen: 83-jähriger Essener in eigener Wohnung ausgeraubt

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Opfer eines dreisten Raubüberfalls wurde heute Mittag gegen 13:50 Uhr ein 83-jähriger Essener in seiner Wohnung auf dem Narzissenweg. Als der Senior mit seinem Fahrrad nach Hause kam und in seine Wohnung ging, standen plötzlich zwei südosteuropäisch aussehende Männer vor seiner Tür. Als der Essener arglos seine Wohnungstür öffnete, schubste ihn einer der Täter brutal zu Boden. Im Anschluss fanden die Räuber Bargeld und nahmen dieses an sich. So schnell wie die Täter erschienen, verschwanden sie auch wieder. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Bei dem Sturz verletzte sich das Opfer an der Hand. Täterbeschreibung: beide 25 - 35 Jahre alt, Südosteuropäer, einer trug einen Mundschutz. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Raub in Verbindung stehen könnten. Hinweise bitte an die Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr unter der Rufnummer 0201 829-0. (TW)