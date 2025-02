Essen: 83-Jährige verletzt sich beim Überqueren der Straße - Unbekannter PKW-Fahrer gesucht

45130 E.-Rüttenscheid:

Gestern (17. Februar) gegen 13:00 Uhr war eine 83-Jährige fußläufig mit ihrem Rollator vom Rüttenscheider Stern kommend auf der Klarastraße unterwegs. Auf Höhe des Rüttenscheider Platzes überquerte die Seniorin die Fahrbahn. Als sie beinahe die andere Straßenseite erreicht hatte, bemerkte sie plötzlich einen Schmerz an ihrem linken Knöchel und einen dunklen PKW, der nah an ihr vorbeifuhr. Der Fahrer rief ihr bei offenem Fenster etwas zu und fuhr weiter in Fahrtrichtung Hedwigstraße. Ein unbekannter Passant sprach sie an und erkundigte sich, ob die 83-Jährige angefahren worden sei. Die Essenerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Fahrer des dunklen PKWs.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell