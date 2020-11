Essen: 83-Jährige in Wohnung bestohlen

Essen (ots) - 45326 E-Altenessen: Gestern gegen 13:15 Uhr (25. November) kehrte eine 83-jährige Essenerin nach dem Einkauf zu ihrer Wohnanschrift zurück. Im Hausflur standen zwei Männer, die behaupteten, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei. Sie begleiteten die Frau daraufhin in die Wohnung und entwendeten dort einen vierstelligen Bargeldbetrag. Bei den Männern soll es sich um Südländer gehandelt haben, die beide akzentfrei Deutsch sprachen. Der erste Mann sei 185 cm groß und ca. 25-30 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur, trug eine Steppjacke und hatte schwarze nach hinten gekämmte Haare. Der zweite Mann sei ca. 170 cm groß und ca. 30 Jahre alt. Er hatte schwarze nach vorne gekämmte Haare und eine normale Statur. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen im Bereich Rodemannstraße, Grünstraße, Schonnefeldstraße, Wildpferdehut und Rodemannskamp gemacht haben.