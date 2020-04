Essen: 83-jährige Fußgängerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck: Eine 83-jährige Fußgängerin wurde am Dienstag, 14. April, beim Überqueren der Gerichtsstraße von einem Auto angefahren. Gegen 10.15 Uhr wollte ein 35-jährge Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke auf die Gerichtsstraße fahren, als er offenbar die Seniorin übersah und anfuhr. Die 83-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Verkehrsunfallteams dauern an. /bw