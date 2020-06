Essen: 82-Jährige von Trickdieben bestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor Kriminellen

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Eine 82-Jährige wurde am Mittwoch, 24. Juni, Opfer von dreisten Trickdieben. Gegen 20.10 Uhr klingelte eine Frau an der Tür der Seniorin und gab sich als Bekannte aus. Sie verwickelte die 82-Jährige in ein Gespräch und drängte sich in die Wohnung. Anschließend fing sie an, mit einem Tuch die Möbel in der Wohnung abzuwischen und öffnete dabei mehrere Schränke. Außerdem ließ die Unbekannte einen Mann und eine weitere Frau in die Wohnung Dann stieß sie in der Küche einen Eimer Wasser um und lenkte so die Seniorin ab. Währenddessen durchsuchten die beiden Komplizen die anderen Zimmer nach Wertsachen. Nach etwa einer halben Stunde gingen die drei Unbekannten. Kurz darauf stellte die 82-Jährige fest, dass ihr Schmuck entwendet worden war. Daraufhin alarmierte sie die Polizei.