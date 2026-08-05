Essen: 81-jähriger Fußgänger bei Zusammenstoß mit Kleinwagen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Gegen 10:35 Uhr fuhr eine 53-jährige Essenerin mit ihrem Mini über die Ruhrtalstraße in Fahrtrichtung Kettwig. Kurz hinter der Einmündung zum Schützdellerweg erfasste die Essenerin mit ihrem Kleinwagen trotz eines Bremsmanövers einen Fußgänger, der sich zu dem Zeitpunkt auf der Fahrbahn befand.