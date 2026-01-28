Essen: 81-jähriger Essener verstirbt in Folge einer Körperverletzung - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger ermittelt

45127 E.-Ostviertel:
Am 3. November vergangenen Jahres wurde ein damals 80-jähriger Essener auf einem Spielplatz an der Hofterbergstraße im Zuge eines Streits niedergeschlagen. Durch eine dabei erlittene Kopfverletzung starb der Mann einige Wochen später im Krankenhaus.
Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/81-jaehriger-essener-verstirbt-nach-einer-koerperverletzung-auf-einem-spielplatz
Die umfangreichen Ermittlungen ergaben, dass der 80-Jährige nicht wie zunächst angenommen von einer Gruppe, sondern von nur einem Jungen geschlagen worden ist und dadurch zu Boden stürzte. Durch den Sturz erlitt der ältere Mann die schwere Kopfverletzung.
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 13-jährigen Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Die Polizei steht im engen Austausch mit der Familie und dem Jugendamt. /hey
