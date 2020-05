Essen: 80-Jähriger von zwei "Trickdieben" an Wohnungstür ausgeraubt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Ostviertel: Zwei Unbekannte klingelten am Samstagnachmittag (9. Mai) gegen 15 Uhr an der Wohnungstür eines 80 Jahre alten Mannes an der Bornstraße. Die Männer täuschten den Bewohner, indem sie ihm ein angeblich lukratives Geschäft vorschlugen. Daran interessiert, zückte der 80-Jährige seine Geldbörse, um den Kauf abzuschließen. In diesem Augenblick riss einer der Tatverdächtigen dem gutgläubigen Essener das Portmonee aus der Hand und flüchtete. Der 80-Jährige blieb unverletzt. Nur kurze Zeit später meldete sich der Nachbar (43) bei dem Senior, da er seine Geldbörse im nahen Umfeld aufgefunden hatte und sie ihm nun zurückgeben wollte. Die mutmaßlichen Räuber hatten jedoch eine dreistellige Bargeldsumme aus dem Portmonee entwendet. Hinweise zu den beiden unbekannten Männern oder zum Tatgeschehen, nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. /JH