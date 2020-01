Essen: 80-jähriger Toyota-Fahrer fährt Fußgängerin auf Altenessener Straße an

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Ein Toyota-Fahrer hat am Dienstag, 28. Januar, auf der Altenessener Straße eine 17-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Gegen 16.50 Uhr wollte der 80-Jährige vom Palmbuschweg nach links auf die Altenessener Straße abbiegen, als er mit der 17-Jährigen kollidierte, die gerade an einer Fußgängerfurt die Straße überquerte. Die 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich kurzzeitig gesperrt.