Essen: 80-Jähriger schwer verletzt mit E-Scooter aufgefunden - Zeugen gesucht

45257 E.-Kupferdreh:

Am Montagabend (21. Juli) gegen 19:40 Uhr fanden Zeugen auf dem Gehweg an der Provesthöhe einen bewusstlosen Senior mit einem E-Scooter vor. Sie setzten einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Der Rettungsdienst behandelte den älteren Herrn vor Ort und brachte ihn anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus. Es handelte sich bei dem Verletzten um einen 80-jährigen Essener.

Seine Angaben führten bisher nicht zur Klärung des Unfallgeschehens. Im Rahmen der Ermittlungen konnte nicht geklärt werden, ob es sich um einen Alleinunfall handelt oder ob es möglicherweise Unfallbeteiligte gibt.

Daher sucht die Polizei Zeugen. Wenn Sie Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell