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Essen: 79-jähriger Heinz Dieter G. vermisst - Polizei bittet um Hinweise
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Essen: 79-jähriger Heinz Dieter G. vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Donnerstag, 30.04.2026 11:51

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45127 E.-Westviertel:

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Seit Dienstagvormittag (28. April) wird der 79-jährige Heinz Dieter G. vermisst. Der Senior wurde zuletzt gegen 11:50 Uhr in seinem Altenwohnheim an der Maxstraße gesehen. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

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Heinz Dieter G. ist vermutlich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Er ist altersdement, aber grundsätzlich orientiert.

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Der 79-Jährige ist zirka 170 cm groß, schlank, hat kurze graue Haare, ist dunkel gekleidet und gut gehfähig.

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Ein Foto des Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/202373

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Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Seniors geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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