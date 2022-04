Essen: 78-jähriger Horst W. vermisst - Fotofahndung - Polizei bittet um Mithilfe

45219 E.-Kettwig:

Seit dem 20. März wird der 78-jährige Horst W. aus Essen vermisst. Der Senior blieb an diesem Tag einem wichtigen Termin unentschuldigt fern, obwohl er als sehr zuverlässig gilt.

Zuletzt gesehen wurde er am 13. März in der Evangelischen-Freikirchlichen Gemeinde an der Krummacherstraße in Kettwig.

Herr W. hat gesundheitliche Probleme und wirkt manchmal orientierungslos.

Ein Foto von Horst W. finden Sie unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/76920

Wenn Sie Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell