Essen: 75-jähriger Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

45307 E.-Kray: Gestern Mittag (26. Mai) kam es an der Kreuzung Schönscheidtstraße / Am Zehnthof zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem 75-jährigen Radfahrer. Der Essener verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz nach 12 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen schweren Verkehrsunfall an der genannten Kreuzung. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sowohl der 75-jährige Mann mit seinem Fahrrad als auch der 43-jährige LKW-Fahrer auf der Straße Am Zehnthof unterwegs und beabsichtigen links auf die Schönscheidtstraße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Unfallbeteiligten im Kreuzungsbereich, wodurch der Radfahrer stürzte und tödlich verletzt wurde.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Senior noch am Unfallort.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte Spuren an der Unfallörtlichkeit. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell