Essen: 75-jähriger Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall - 1. Folgemeldung - Kreuzung wird für Unfallrekonstruktion

45307 E.-Kray: Am 26. Mai kam es an der Kreuzung Schönscheidtstraße / Am Zehnthof zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem 75-jährigen Radfahrer. Der Essener verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Ursprungsmeldung vom 27. Mai finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/75-jaehriger-fahrradfahrer-stirbt-bei-verkehrsunfall-polizei-sucht-zeugen

Um den Unfall rekonstruieren zu können, ist ein Sachverständigengutachten erforderlich. Hierfür wird am Mittwoch (6. August) der Kreuzungsbereich in der Zeit von 14:00 bis 15:30 Uhr gesperrt. Die Polizei bittet darum, den Bereich zu umfahren. /RB

