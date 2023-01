Essen: 75-Jährige von Rollator gestoßen und ausgeraubt - Zeugenaufruf

45138 E-Huttrop:

Gestern Vormittag (14. Januar, gegen 11 Uhr) suchte eine 75-jährige Seniorin eine Aldi-Filiale an der Steeler Straße in Huttrop auf. Die Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, wurde bereits im Eingangsbereich von einem Mann angerempelt und so von ihrem Rollator gestoßen. Der Unbekannte riss danach eine Tasche von den Griffstücken des Rollators ab und flüchtete mit einem Mobiltelefon sowie EC-Karten aus der Filiale.

Der Tatverdächtige soll ca. 20-25 Jahre alt und 160-170 cm groß sein. Er soll eine schlanke Statur und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben. Zur Tatzeit sei er mit einer Jeanshose, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Stoffmütze sowie einem Mund-Nasen-Schutz bekleidet gewesen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen der Tat. Wenn Sie gegen 11 Uhr in der Aldi-Filiale zwischen der Herwarthstraße und der Oberschlesienstraße einkaufen waren und den Vorfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

