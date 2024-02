Essen: 74-Jährige von Fahrrad erfasst und schwer verletzt - Polizei sucht flüchtiges Kind

45326 E.-Altenessen:

Am Montag (12. Februar) gegen 12:45 Uhr war eine 74-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg der De-Wolff-Straße in Laufrichtung Gladbecker Straße unterwegs, als sie von hinten von einem Fahrrad erfasst wurde und zu Boden stürzte. Der Junge auf dem Rad drehte sich kurz um und fuhr dann in die Großenbruchstraße davon.

Die Seniorin wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht den flüchtigen Unfallbeteiligten. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen ca. 4-jährigen Jungen mit dunklen Locken handeln.

Wenn Sie Hinweise zum Tathergang und/oder dem Kind geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

