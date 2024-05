Essen: 73-Jähriger bei Sturz mit Kleinkraftrad lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

45329 E.-Altenessen:

Am Dienstagabend (28. Mai) stürzte ein 73-Jähriger auf der Altenessener Straße mit seinem Kleinkraftrad so schwer, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:20 Uhr war der 73-Jährige aus Raesfeld mit seinem Motorroller auf der Altenessener Straße in Fahrtrichtung Heßlerstraße unterwegs. Laut Zeugenaussagen sei der Mann beim Linksabbiegen in die Nordsternstraße ohne Fremdeinwirkung auf regennasser Fahrbahn ausgerutscht und gestürzt.

Mehrere Personen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Vor Ort wurde der Rollerfahrer von einem Notarzt behandelt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wenn Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

