Essen: 73-Jähriger bei Sturz mit Kleinkraftrad lebensgefährlich verletzt - 1. Folgemeldung - Senior erliegt seinen

45329 E.-Altenessen:

Am Dienstagabend (28. Mai) stürzte ein 73-Jähriger auf der Altenessener Straße mit seinem Kleinkraftrad so schwer, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Ursprungsmeldung vom 29. Mai finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/73-jaehriger-bei-sturz-mit-kleinkraftrad-lebensgefaehrlich-verletzt

Der 73-Jährige aus Raesfeld erlag Anfang der Woche den Verletzungen des Verkehrsunfalls. Er ist der dritte Verkehrstote in Essen in diesem Jahr./SoKo

