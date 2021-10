Essen: 72-Jährige stürzt beim Überqueren der Straße - Zeugen gesucht

45138 E.-Huttrop:

Am 23. September gegen 14:30 Uhr war eine 72-Jährige zu Fuß auf der Steeler Straße unterwegs. Auf Höhe der Plantenbergstraße überquerte sie die Straße bei grün, als plötzlich ein weißer Transporter aus Richtung Innenstadt in die Plantenbergstraße einbog. Da der Wagen laut Zeugenaussage mit hoher Geschwindigkeit fuhr, lief die 72-Jährige schneller, wodurch sie stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer hielt an, stieg aus und half der Seniorin auf die Beine. Danach entfernte er sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Wenn Sie Angaben zum Unfallhergang machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

