Essen: 71-Jähriger verursacht unter Trunkenheit mehrere Verkehrsunfälle

45147 E.-Holsterhausen: Ein 71-jähriger Essener hat gestern Vormittag (30. Januar) unter Alkoholeinfluss eine Serie von Verkehrsunfällen verursacht. Nachdem er zunächst auf einem Parkplatz an der Planckstraße / Holsterhauser Straße ein Fahrzeug touchierte, setzte er seine Fahrt fort und kollidierte anschließend mit fünf weiteren geparkten Pkw. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 11 Uhr fuhr der 71-jährige Essener mit seinem Audi auf den Parkplatz an der Planckstraße/ Holsterhauser Straße. Beim Vorbeifahren beschädigte er einen geparkten BMW, ehe er seine Fahrt auf der Planckstraße fortsetzte. Dort stieß er gegen einen geparkten Audi, der sich mutmaßlich auf einen VW schob. Ohne anzuhalten, fuhr der Essener weiter und kollidierte mit einem BMW sowie anschließend mit einem Mercedes. Durch den Aufprall wurde dieser zusätzlich auf einen VW geschoben, der wiederum in einen Mazda krachte. Erst dort endete die Fahrt für den 71-Jährigen.

Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei. Als die Beamten an der Unfallörtlichkeit eintrafen, saß der 71-Jährige in dem demolierten Audi mit Totalschaden. Auf Grund seines körperlichen Zustandes, überprüfte eine Rettungswagenbesatzung den Gesundheitszustand des Mannes, konnte aber keine Verletzungen feststellen. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Esseners wahrnehmen. Es ergaben sich zudem konkrete Hinweise, dass der Essener zusätzlich unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Daher wurden dem Mann auf der Polizeiwache Rüttenscheid Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit in Folge Alkoholgenusses sowie anderer berauschender Mittel. /ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell