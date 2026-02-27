Anzeige
Essen: 71-jährige Seniorin vermisst - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Fotofahndung
Essen (ots) -

Veröffentlicht: Freitag, 27.02.2026 10:12

45356 E.-Bochold:

Seit gestern Mittag (26. Februar) wird die 71-jährige Renate H. vermisst.

Gegen 14 Uhr verließ die ältere Dame das Geriatrie-Zentrum Hausberge in der Germaniastraße und kehrte bis jetzt nicht zurück. Die Vermisste leidet an einer Demenz, ist aber örtlich und zeitlich orientiert.

Renate H. ist ca. 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat aktuell kurze, weiße, lockige Haare. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Strickjacke, einer beigen Leggings und einer weißen Umhängetasche. Zudem ist sie auf einen Rollator angewiesen.

Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/196122

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Seniorin geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der 110. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

