Essen: 70-Jährige wird von Trickbetrügern bestohlen - Zeugenaufruf

45128 E.-Südviertel: Gestern Mittag (31.Januar) nutzten zwei unbekannte Trickbetrüger eine Situation aus, um den Goldschmuck einer 70-Jährigen zu stehlen.

In dem Mehrfamilienhaus an der Gutenbergstraße wurden seit dem Morgen Heizungs- und Sanitärarbeiten durchgeführt. Ein unbekannter Mann schellte gegen 13:20 Uhr an der Wohnungstür der ahnungslosen Frau. Er gab ihr im akzentfreien Deutsch gegenüber an, dass er zu der Firma im Haus gehöre und die Wasserhähne überprüfen müsse. Er betrat unaufgefordert die Wohnung und drehte die Wasserhähne im Badezimmer auf. Die ältere Dame wurde beauftragt, die Wasserhähne zu beobachten. Währenddessen betrat ein zweiter unbekannter Mann die Wohnung und die beiden Tatverdächtigen unterhielten sich auf einer anderen, undefinierbaren Sprache. Als der zweite Unbekannte die Wohnung wieder verließ, verabschiedete sich der Trickbetrüger von der 70-Jährigen.

Erst nachdem die beiden Täter die Wohnung verließen, fiel ihr der Diebstahl auf. Im Schlafzimmer durchsuchten die Täter zuvor die Schubladen eines Sekretärs. Der darin enthaltene Goldschmuck fehlte.

Der Trickdieb soll 35 bis 45 Jahre alt, 1,75 bis 1,80m groß sein und akzentfrei deutsch sprechen. Er habe einen südländischen Phänotypen und eine kräftige Statur. Bei dem Diebstahl trug er eine dunkle Lederjacke und eine dunkle Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die zwei verdächtige Männer im Bereich der Gutenbergstraße gesehen haben oder Hinweise bezüglich der beiden Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden./ViV

