Essen: 66-jähriger Motorradfahrer bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Essen (ots) - 45176 E.-Steele: Am Dienstag, 17. März, wurde ein 66-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Steeler S-Bahnhof schwer verletzt. Gegen 9.50 Uhr wollte ein 53-jähriger Busfahrer vom Steeler Platz nach links in die Krayer Straße abbiegen, als der Motorradfahrer, aus der Krayer Straße kommend, mit dem Bus kollidierte. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfall-Team hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. /bw