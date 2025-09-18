Navigation

Essen: 66-jähriger Jochen S. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Veröffentlicht: Donnerstag, 18.09.2025 13:00

Essen (ots) -

45130 E.-Rüttenscheid:

Seit Montagnachmittag (15. September) wurde der 66-jährige Jochen S. aus Essen vermisst.

Die Ursprungsmeldung vom 17.09.2025 finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/66-jaehriger-jochen-s-vermisst-polizei-bittet-um-mithilfe

In der Zwischenzeit wurde der Vermisste durch Angehörige an seiner Wohnanschrift angetroffen.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /SoKo

