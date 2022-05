Essen: 63-Jährige auf der Straße beraubt - Zeugen gesucht

45143 E-Altendorf: Am Freitagmittag bedrohte ein Unbekannter eine 63-Jährige auf dem Gehweg der Haus-Berge-Straße mit einem Messer und riss ihr eine Kette vom Hals. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat.

Gegen 12:50 Uhr lief die 63-jährige Essenerin über die Haus-Berge-Straße. In Höhe der Einmündung zur Dinslaker Straße sprach ein unbekannter Mann die Dame an und bot ihr eine Uhr zum Kauf an.

Als sie das Angebot ablehnte, drückte der Unbekannte die Frau gegen eine Hauswand und bedrohte sie mit einem Messer. Dann riss er der Essenerin eine Kette vom Hals und flüchtete zu Fuß.

Der unbekannte Mann wird auf etwa 40 Jahre mit einer deutschen Erscheinung geschätzt. Zudem habe er einen kränklichen Eindruck gemacht und habe eine auffällig gelbe Haut. Zur Tatzeit sei der Unbekannte mit einer Jacke und einer blauen Basecap bekleidet gewesen. Außerdem habe er eine lilafarbene Tüte bei sich getragen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Raubkommissariat der Polizei Essen zu melden./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell