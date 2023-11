Essen: 62-Jähriger von PKW angefahren - Zeugen gesucht

45143 E.-Altendorf: Am Donnerstag (09. November) wurde ein 62 Jahre alter Fußgänger an der Einmündung Altendorfer Straße/ Hirtsieferstraße von einem PKW touchiert und stürzte dadurch. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen. Gegen 14:10 Uhr überquerte ein 62-Jähriger fußläufig die Hirtsieferstraße an der Einmündung zur Altendorfer Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer bog zeitgleich mit seinem metallic-grünen VW von der Altendorfer Straße in die Hirtsieferstraße ein. Der Fußgänger befand sich bereits auf der Fußgängerfuhrt und wurde von dem Außenspiegel des PKW erfasst. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Der Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich vom Unfallort. Der 62-Jährige wurde im Anschluss durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Das flüchtige Fahrzeug soll ein metallic-grüner VW mit Duisburger Kennzeichen sein. Zudem sei auf dem Heck ein Aufkleber des FC Schalke 04 angebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt nach Zeugen. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder können Angaben zu dem flüchtigen PKW machen, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0201/829-0 bei dem Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen./Hey

