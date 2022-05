Essen: 62-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

45239 E.-Fischlaken: Gestern Nachmittag (22. Mai) kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Hespertal, bei dem ein 62-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam.

Der 62-jährige Mülheimer war mit seinem Krad auf der Straße Hespertal in Richtung Velbert unterwegs, als er etwa in Höhe der Preutenborbeckstraße mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Graben stürzte und wahrscheinlich auch mit einem Baum zusammenstieß. Hierbei zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu.

Andere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht, wo er verstarb.

Das Hespertal musste in beide Richtungen für gut zwei Stunden zur Unfallaufnahme gesperrt werden, diese wurde vom Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei durchgeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der 62-Jährige ist der 5. Verkehrstote in Essen in diesem Jahr./SyC

