Essen: 62-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall mit Taxi schwer verletzt - Zeugenaufruf

Am Sonntagmorgen (10. August) wurde eine 62-jährige Frau bei einem Unfall mit einem Taxi auf der Straße Freiheit vor dem Essener Hauptbahnhof schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 57-jähriger Essener Taxifahrer gegen 04:40 Uhr auf der Straße Freiheit in Richtung Helbingstraße. In Höhe der Fußgängerampel am Europaplatz kam es zum Zusammenstoß mit der Frau.

Ersten Ermittlungen zufolge lief die Fußgängerin vermutlich vom Busbahnhof kommend über die Straße in Richtung Hauptbahnhof, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Taxifahrer gab an, dass die Ampel für ihn grün zeigte. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei nahm den Unfall vor Ort auf und sicherte Spuren. Die genauen Hintergründe zu dem Verkehrsunfall sind bislang unklar.

Daher sucht das Verkehrskommissariat 1 nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

