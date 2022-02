Essen: 62-jährige Barbara S. vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am heutigen Samstag wurde gegen 13:25 Uhr der Rüstzug, der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Verkehrsunfa