Essen: 61-jähriger Radfahrer nach Sturz leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Gegen 16 Uhr befuhr der 61-Jährige mit seinem Fahrrad den Radschnellweg in Fahrtrichtung Essen, als vor ihm auf Höhe der Anschlussstelle Mülheim Winkhausen/Essen Borbeck vier Kinder auf dem Fahrradweg auftauchten. Die Kinder sollen umliegende Äste in das Vorderrad des Radfahrers gesteckt haben, sodass dieser stürzte und sich leicht verletzte.